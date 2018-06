Home Festival 2018, annunciati Cosmo e Dark Polo Gang

Nuovi annunci per Home Festival 2018, la rassegna che si terrà a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre 2018. Tra i nomi di spicco tra quelli confermati nella giornata di ieri una menzione a parte per il dj neerlandese Afrojack, tra i più affermati del settore e noto anche per le collaborazioni con Pitbull e David Guetta.

Ad arricchire la lineup anche una nutrita squadra di artisti tricolori, tra i quali vi sono Cosmo, tra i fenomeni della musica indipendente nazionale del 2018 con il suo show concept “Cosmotronic”, e la Dark Polo Gang, che a Treviso si esibirà in veste di DJ Set. Tra gli altri nomi vi sono anche Elettra Lamborghini, Myss Keta, Masamasa, Bonett, Andrea Poggio e il DJ Christian Effe. Un nuovo annuncio al quale ne seguiranno altri e che arriva a poche ore dall’apertura del temporary shop del festival nella centrale Piazza Borsa.

Di seguito la lineup aggiornata ad oggi:

Home Festival 2018, la lineup al 12 giugno 2018

DAY1 Giovedì 30 agosto

ALT J – WHITE LIES – THE WOMBATS – DJANGO DJANGO – FLOATING POINTS Live- NIC CESTER & THE MILANO ELETTRICA – GEORGE FITZGERALD Live- CANOVA – COMA_COSE – SELTON – LEMANDORLE – HÅN – CRLN – BRUNO BELISSIMO – DAMIEN MCFLY – THE ANDRÉ – SEM&STÉNN – ALTRE DI B – VETTORI – HER SKIN

DAY2 Venerdì 31 agosto

THE PRODIGY – INCUBUS – PROZAC+ (2O ANNI DI ACIDOACIDA) – MELLOW MOOD – RONI SIZE ft. DYNAMITE MC – MINISTRI – TROPICAL PIZZA SOUNDSYSTEM – BELIZE – JACK JASELLI – PAOLO BALDINI DUBFILES – CACAO MENTAL – HIT-KUNLE – MAKAI – WEIRD BLOOM – LA SCIMMIA – BLACK SNAKE MOAN – ALCESTI – THE YELLOW TRAFFIC LIGHT – TWO BIRDS ONE STONED

DAY3 Sabato 1 settembre

ERIC PRYDZ – AFROJACK – FRAH QUINTALE – COSMO – DARK POLO GANG – CARL BRAVE X FRANCO 126 NITRO – RKOMI – QUENTIN40 – ELETTRA LAMBORGHINI – M¥SS KETA – CIMINI – SANTII – GO DUGONG live – ACKEEJUICE ROCKERS – TAURO BOYS + TUTTI FENOMENI – THELONIOUS B. – AINÈ – TERSØ – ANDREA POGGIO – SEALOW – BONETTI

DAY4 Domenica 2 settembre

CAPAREZZA – XXXXX – FRANCESCA MICHIELIN – MOTTA – A CASA DI RALF w/ DJ RALF + CAROLA PISATURO + ANGLE Live + CAPOFORTUNA Live + DJ CHRISTIAN EFFE – MR. RAIN – GIONNYSCANDAL – MARIA ANTONIETTA – FRENETIK&ORANG3 – INTERGALACTIC LOVERS – JOAN THIELE – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – MASAMASA – GENERIC ANIMAL – RICCARDO ZANOTTI “Pinguini Tattici Nucleari” – TOBJAH – PALETTI – MANITOBA – DAVIDE PETRELLA

and many more

