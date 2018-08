Home Festival 2018, i quattordici artisti da non perdere della nona edizione

Parte tra pochissime ore Home Festival 2018, con la serata inaugurale sponsorizzata da Aperol Spritz ad ingresso gratuito che vedrà tra gli artisti principali Ermal Meta e Rumatera. La rassegna, ormai arrivata alla sua nona edizione, vanta quest’anno tra gli headliner artisti dello spessore di Alt-J, The Prodigy, Incubus, Eric Prydz, Lo Stato Sociale e Caparezza come headliner delle quattro giornate.

Una lineup variegata che anche quest’anno presenta numerose chicche anche nei palchi considerati minori. Come per il 2017, cerchiamo di scovarvi gli artisti da non perdere con due regole che ormai sono dei totem: nessun artista della giornata gratuita, organizzata con degli orari che permettono la visione degli show, e l’esclusione degli headliner sopra citati.

Nic Cester And The Milano Elettrica – Clipper Stage, 29 agosto 2018

Ne abbiamo parlato con lui stesso poche settimane fa; il suo concerto di Treviso sarà una sorta di evento che, viste anche le sue origini, sarà una sorta di home show.

Floating Points Live – Sun68 Stage, 29 agosto 2018

Il neuroscenziato della musica elettronica britannica chiuderà la giornata di giovedì con un set che lo vedrà esibirsi in veste live.

Coma_Cose – New Era Stage, 29 agosto 2018

Da zero a mito in poco tempo, grazie anche all’aiuto del singolo “Post Concerto” in rotazione nei principali network nazionali. Un successo fulmineo che li ha già visti esibirsi all’estero come supporto dei Phoenix a Parigi.

Mellow Mood – Clipper Stage, 30 agosto 2018

I gemelli del reggae di Pordenone sono un nome che si è già esibito più volte ad Home Festival in passato. La curiosità di vederli nel main stage è molto forte.

Prozac+ – Sun68 Stage, 30 agosto 2018

LA REUNION degli ultimi anni. Un concerto-evento e l’ultimo prima dello scioglimento assoluto del gruppo anch’esso da Pordenone. Da restare in transenna per poi assistere allo show di..

Roni Size feat. Dynamite MC – Sun68 Stage, 30 agosto 2018

Il Dj di Bristol, uno che ha scritto la storia della musica elettronica UK degli anni Novanta al pari dei Prodigy, è reduce dalla celebrazione del ventennale del suo album “New Forms” al SW4 londinese. Facile che il disco trovi spazio anche in questo show.

Frah Quintale – Clipper Stage, 1 settembre 2018

Il rapper bresciano, costola dei Fratelli Quintale, ha le carte in regola per replicare il successo avuto da Coez quest’anno che, non a caso, calcò il palco principale di Home Festival proprio nel 2016.

Carl Brave x Franco 126 – Sun68 Stage, 1 settembre 2018

Un pezzo di Roma nel Nordest d’Italia. Uno show sicuramente curioso da vedere.

Cosmo VS Nitro – 1 settembre 2018

Li mettiamo insieme perché di fatto è uno dei pochi festival clash dell’edizione 2018. Entrambi sono garanzia di show di qualità e sono in forma strepitosa, perdere uno di questi show è comunque un male.

Ackeejuice Rockers – New Era Stage, 1 settembre 2018

Altro nome resident del festival, un’ottima chiusura per chi volesse fare le ore piccolissime (suoneranno dall’1 alle 3 di sabato).

Eugenio In Via di Gioia – Sun68 Stage, 2 settembre 2018

Ne stanno parlando benissimo in molti negli ultimi mesi, può essere l’occasione di vederli in un contesto più ridotto per poter dire “io c’ero” quando diventeranno famosi.

Joan Thiele – Sun68 Stage, 2 settembre 2018

Gioca quasi in casa la 27enne di Desenzano del Garda, reduce di uno show allo Sziget Festival di Budapest.

Motta – Sun68 Stage, 2 settembre 2018

Dopo i riconoscimenti con “La fine dei vent’anni”, il 2018 e il 2019 saranno gli anni della definitiva consacrazione del cantautore toscano.

