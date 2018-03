Home Festival 2018, i primi nomi del 30 agosto

Home Festival ha confermato i primi nomi dell’edizione 2018. Come già noto, Home Festival si terrà a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre 2018, presso l’area Ex Dogana del capoluogo veneto.

I quattro nomi sono tutti dal Regno Unito e si esibiranno nella giornata di giovedì 30 agosto: Alt-J, The Wombats, White Lies e Django Django. Gli artisti saranno in tour per promuovere i loro più recenti lavori come “Relaxer”, “Friends”, “Beautiful People Will Ruin Your Life” e “Marble Skies”, con gli ultimi due usciti nei primi mesi del 2018.

Con il primo annuncio è stata infine indicata anche la data di apertura delle prevendite: sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 10 del 22 marzo prossimo. Lo stesso giorno, dalle ore 20, si terrà la serata presso l’Home Rock Bar intitolata “Home Festival History”, nella quale verrà ripercorsa la storia della rassegna trevigiana con l’esibizione dei Ministri in chiusura.

Home Festival 2018, la lineup al 19 marzo 2018

29 agosto – TBA

30 agosto – Alt-J, White Lies, Wombats, Django Django

31 agosto – TBA

1 settembre – TBA

2 settembre – TBA

