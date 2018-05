Home Festival 2018, Caparezza e Motta confermati per domenica 2 settembre

Annunciati i primi nomi per l’ultima giornata di Home Festival, in programma domenica 2 settembre. Come da tradizione, la serata conclusiva della rassegna veneta sarà focalizzata per le famiglie e, rispetto agli altri anni, sarà particolarmente focalizzata sulla musica italiana. Saranno presenti promozioni per i genitori che decideranno di assistere al festival con i propri figli.

Oltre alla già confermata Francesca Michielin, nella giornata di oggi si sono aggiunti anche Caparezza, Motta, Mr.Rain, Maria Antonietta, Joan Thiele e Eugenio In Via di Gioia. A questi nomi, oltre ad altri artisti minori, si aggiungerà anche un altro headliner che verrà confermato prossimamente.

Home Festival 2018, lineup al 9 maggio

DAY1 Giovedì 30 agosto: Alt-J – White Lies – The Wombats – Django Django – Floating Points – Nic Cester & The Milano Elettrica – George Fitzgerald – Canova – Coma Cose – Selton – Lemandorle – Bruno Belissimo – Vettori

DAY2 Venerdì 31 agosto: The Prodigy – Incubus – Prozac+ – Mellow Mood – Roni Size feat Dynamite MC– Ministri – Jack Jaselli – Paolo Baldini

DAY3 Sabato 1 settembre: Carl Brave & Franco 126 – Frah Quintale

DAY4 Domenica 2 settembre: Caparezza – Francesca Michielin – Motta – Mr. Rain – Maria Antonietta – Joan Thiele – Eugenio in Via Di Gioia

Home Festival 2018, gli abbonamenti e i biglietti

DAY1 Giovedì 30 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY2 Venerdì 31 agosto: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY3 Sabato 1 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

DAY4: SUNDAY FAMILY, Domenica 2 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

Abbonamento FULL Festival: 90 euro + 13,50 di diritti prevendita

Comments

comments