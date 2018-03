Home Festival 2018, anteprima con i Ministri a Treviso il 22 marzo

I Ministri si esibiranno giovedì 22 marzo all’Home Rock Bar di Treviso. Il concerto della band meneghina, che inizierà pochi giorni dopo il loro tour di supporto all’album “Fidatevi”, è il primo degli eventi che porterà ad Home Festival. Home Festival si terrà a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre 2018, presso l’area Ex Dogana del capoluogo veneto.

Il concerto dei Ministri va a sostituire quel secret show che storicamente ha aperto le danze della rassegna veneta e, altra prima volta, prevederà un format diverso rispetto alle precedenti edizioni: il concerto sarà infatti introdotto da un talk che vedrà coinvolta la band, Luca de Gennaro di Viacom, il founder di Home Festival Amedeo Lombardi e Giovanni Ravaglioli di Heineken Italia. La serata, che si chiamerà “Home Festival History”, servirà anche per ripercorrere la storia della manifestazione nata nove anni fa. Lo show del 22 marzo sarà anche la prima esibizione dei Ministri nel locale e ricoprirà il ruolo di data zero di quel tour che inizierà pochi giorni dopo, il 5 aprile all’Estragon di Bologna.

Con l’occasione verrà anche presentato in anteprima l’e-book “Racconta Home Festival”, 41 pagine di articoli che propongono uno storytelling alternativo della scorsa edizione nel quale saranno presenti anche i contenuti dei tre vincitori dell’omonimo contest: Francesco Verni (Corriere del Veneto), Elena Marzari (Venezia News) e Nicola Lucchetta (Music Attitude).

Come partecipare al concerto dei Ministri del 22 marzo

Il concerto sarà un regalo della band al pubblico di Home Festival e ai propri fan: per partecipare sarà infatti necessario possedere il biglietto per il concerto di Padova del 6 aprile al Gran Teatro Geox ed iscriversi sul sito www.homefestival.eu ; a quel punto verrà inviato un codice promod a utilizzare per la registrazione gratuita su http://bit.ly/AnteprimaHF18. L’evento sarà a numero chiuso.

