Home Festival 2018, confermato Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale è stato aggiunto alla lineup di Home Festival 2018. La band bolognese si esibirà nell’ultima giornata del festival, che vedrà tra i tanti esibirsi nomi come Caparezza e Francesca Michielin.

Il gruppo di Lodo Guenzi, che torna a Treviso per la terza volta, è protagonista di un 2018 che li ha catapultati tra i nomi più importanti della scena nazionale, grazie anche alla presenza all’ultima edizione di Sanremo con il brano “Una vita in vacanza”.

Home Festival si terrà a Treviso dal 30 agosto al 2 settembre; il 29 agosto si terrà un Day 0 in collaborazione con Aperol Spritz con headliner Ermal Meta.

Home Festival 2018

DAY1 Giovedì 30 agosto

ALT J – WHITE LIES – THE WOMBATS – DJANGO DJANGO – FLOATING POINTS Live- NIC CESTER & THE MILANO ELETTRICA – GEORGE FITZGERALD Live- CANOVA – COMA_COSE – SELTON – LEMANDORLE – HÅN – CRLN – BRUNO BELISSIMO – DAMIEN MCFLY – THE ANDRÉ – SEM&STÉNN – ALTRE DI B – VETTORI – HER SKIN

DAY2 Venerdì 31 agosto

THE PRODIGY – INCUBUS – PROZAC+ (2O ANNI DI ACIDOACIDA) – MELLOW MOOD – RONI SIZE ft. DYNAMITE MC – MINISTRI – TROPICAL PIZZA SOUNDSYSTEM – BELIZE – JACK JASELLI – PAOLO BALDINI DUBFILES – CACAO MENTAL – HIT-KUNLE – MAKAI – WEIRD BLOOM – LA SCIMMIA – BLACK SNAKE MOAN – ALCESTI – THE YELLOW TRAFFIC LIGHT – TWO BIRDS ONE STONED

DAY3 Sabato 1 settembre

ERIC PRYDZ – AFROJACK – FRAH QUINTALE – COSMO – DARK POLO GANG – CARL BRAVE X FRANCO 126 NITRO – RKOMI – QUENTIN40 – ELETTRA LAMBORGHINI – M¥SS KETA – CIMINI – SANTII – GO DUGONG live – ACKEEJUICE ROCKERS – TAURO BOYS + TUTTI FENOMENI – THELONIOUS B. – AINÈ – TERSØ – ANDREA POGGIO – SEALOW – BONETTI

DAY4 Domenica 2 settembre

CAPAREZZA – LO STATO SOCIALE – FRANCESCA MICHIELIN – MOTTA – A CASA DI RALF w/ DJ RALF + CAROLA PISATURO + ANGLE Live + CAPOFORTUNA Live + DJ CHRISTIAN EFFE – MR. RAIN – GIONNYSCANDAL – MARIA ANTONIETTA – FRENETIK&ORANG3 – INTERGALACTIC LOVERS – JOAN THIELE – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – MASAMASA – GENERIC ANIMAL – RICCARDO ZANOTTI “Pinguini Tattici Nucleari” – TOBJAH – PALETTI – MANITOBA – DAVIDE PETRELLA

