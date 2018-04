Home Festival 2018, confermati Incubus e The Prodigy per il 31 agosto

The Prodigy, Incubus e Prozac + sono stati confermati oggi per la seconda giornata di Home Festival, in programma per il prossimo 31 agosto 2018. Gli artisti annunciati poco fa si aggiungono a quelli già resi noti nelle scorse settimane, tutti in programma per il 30 agosto: Alt-J, Django Django, White Lies e The Wombats.

Ai tre artisti principali, che saranno tutti presenti in esclusiva nazionale (quella dei Prozac + sarà in realtà la seconda e ultima data estiva per celebrare il ventennale di “Acidoacida”), si aggiunge il DJ di Bristol Roni Size, accompagnato da Dynamite MC.

Il festival è in programma presso l’area Ex Dogana di Treviso dal 30 agosto al 2 settembre 2018. Il 29 agosto ci sarà la giornata zero che, come nelle passate edizioni, darà spazio alla musica italiana.

Di seguito la lineup aggiornata ad oggi.

Home Festival 2018, la lineup al 5 aprile 2018

29 agosto – TBA

30 agosto – Alt-J, Django Django, White Lies, The Wombats + TBA

31 agosto – The Prodigy, Incubus, Prozac+, Roni Size feat. Dynamite MC + TBA

1 settembre – TBA

2 settembre – TBA

Comments

comments