Home Festival 2018, confermate le date

Sono state confermate le date di Home Festival 2018. La rassegna veneta, che il prossimo anno taglierà il traguardo della nona edizione, si terrà dal 29 agosto al 2 settembre 2018. Pur non essendo esplicitamente confermata, la location dovrebbe restare l’area Ex Dogana, teatro di Home Festival fin dalla sua prima edizione.

Un festival che potrebbe già iniziare con dei concerti tra la fine di quest’anno e il prossimo: gli organizzatori sono infatti al lavoro per recuperare alcuni dei concerti che sono saltati a causa dell’annullamento della giornata del venerdì, anche grazie alla disponibilità data da parte di alcuni degli artisti. La formula non è ancora stata definita, ma la più plausibile è quella di un secret show a Treviso.

L’annuncio delle date, arrivato nella giornata di ieri, è arrivato con la consueta lettera aperta conclusiva redatta da Amedeo Lombardi, founder di Home Festival che ha ringraziato coloro che hanno contribuito a realizzare la rassegna, al pubblico accorso da ogni parte del mondo e non risparmiando frecciatine a coloro che hanno aspramente criticato alcune scelte.

Di seguito alcuni estratti:

Vedevo tanta gente che arrivava da tutto il mondo per vivere questa esperienza. Ma tra di loro c’erano anche tanti che non rispettavano il nostro affetto: in poche parole un HF per tanti, ma non per tutti. Chi ha messo in discussione la nostra drammatica scelta di tenere la “casa” chiusa per una sola sera per motivi di sicurezza, chi ha offeso il nostro lavoro ed i nostri sacrifici senza senso critico non merita la nostra stima.