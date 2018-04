Home Festival al Fuorisalone di Milano 2018, il calendario degli eventi

Confermata anche per il 2018 la presenza di Home Festival all’interno del Fuorisalone, contenitore di eventi che anima Milano durante la settimana della Design Week 2018, che si terrà dal 17 al 22 aprile prossimi.

Il Pop Up Store di Home Festival sarà a Via Tortona 10, in una location nella quale si alterneranno numerosi artisti nazionali, ai quali si aggiunge la programmazione giornaliera di Lex Serafo e Robot Lightning. In un calendario che presenta almeno tre esibizioni giornaliere (tra i tanti troveremo Jack Jaselli, Selton, Ackeejuice Rockers e un secret show in programma venerdì), l’evento clou è quello di giovedì 19, il Party Home che vedrà esibirsi Shazami, il progetto di Francesco Mandelli e Federico Russo, Frah Quintale e il DJ Set di Luca De Gennaro.

Home Festival 2018 si terrà a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre. Tra gli artisti confermati, spiccano i nomi di Prodigy, Alt-J, Incubus e Prozac+, con gli ultimi che faranno a Treviso una delle due tappe di celebrazione del ventesimo anniversario di “AcidoAcida”.

Home Festival al Fuorisalone, il programma

Martedì 17 Aprile

h. 18:00 Generic Aniamal

h. 19:30 Sem & Stenn

h. 21:00 Jack Jaselli

h. 22.00 dj AM:PM

Mercoledì 18 Aprile

h. 18:00 Manitoba

h. 19:00 Selton

h. 21:00 Zen Circus dj set

Giovedì 19 Aprile

h. 19:00 Shazami (aka Francesco Mandelli e Federico Russo)

h. 20:30 Frah Quintale

h. 22:00 Luca De Gennaro djset

Venerdì 20 Aprile

h. 19:00 Quentin40

h. 21:00 Ackeejuice Rockers

Sabato 21 Aprile

h. 17:00 people form Belize

h. 19:00 xxxxxxxxxxx

h. 21.00 Susum

Domenica 22 Aprile

h. 14:00 Giuvazza

h.15.00 Andrea Poggio

