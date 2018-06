Home Festival 2018: il programma del Day 0

Si è finalmente delineata la lineup del DAY 0 di Home Festival 2018, che avrà luogo dal 29 agosto al 2 settembre. La serata di mercoledì 29, eccezionalmente free entry, vanta due headliner niente male: Ermal Meta e Le Vibrazioni sono i big scelti per l’inaugurazione. Nel corso della serata si esibiranno anche Joe Victor, band romana reduce dalla vittoria dello Sziget & Home Sound Fest, i Rumatera, La Scapigliatura, Rovere, Twee, Universal Sex Arena, Elius Inferno & The Magic Octagram e una serata tributo ai mostri del rock, un estratto del famoso festival “Monsters Of Rock” con AC/DC, Guns N’ Roses e Metallica.

Novità anche sul fronte glamping, che riprende i concetti di glamour e camping; il Pam Home Garden prevede allestimenti con tende con illuminazione interna, pavimentazione corredata di tappeti e cuscini, letto con materasso e biancheria, alimentazione elettrica, box portaoggetti, a cura di professionisti del settore. Una vera chicca per godersi Home Festival 2018 con tutti i comfort.

