Home Festival 2018, promozione di 24 ore per San Valentino

Home Festival ha annunciato una promozione per la giornata di San Valentino: acquistando due abbonamenti, il secondo costa la metà.

L’offerta in occasione di San Valentino si aggiunge all’altra promozione di grande successo che si è tenuta nel periodo natalizio (andata sold out) e arriva in pieno svolgimento delle attività all’interno del Carnevale di Venezia, organizzate con la collaborazione del locale Hard Rock Cafe. “Home Is Love”, questo il nome della promozione, durerà solo nelle 24 ore del Giorno di San Valentino: sarà possibile acquistare due abbonamenti al costo di 135 euro più prevendita, con un risparmio di quasi 50 euro, al quale si aggiunge in omaggio un Welcome Pack Sun68. Per i primi dieci acquirenti, inoltre, verrà regalato anche un gadget firmato Home Festival e Sun68.

Home Festival 2018 si terrà a Treviso, presso la Zona Dogana, dal 29 agosto al 2 settembre. Ad oggi, non è stato ancora annunciato alcun nome della lineup. Gli headliner del 2017 furono Max Gazzé, Duran Duran, The Bloody Beetroots, JAx e Fedez, Steve Angello, London Grammars e The Libertines. In calendario erano anche presenti tra gli altri Justice e Liam Gallagher, che non si esibirono a causa della cancellazione della giornata del venerdì.

