Home Festival 2019, annunciati i Bloc Party

Con l’annuncio dei londinesi Bloc Party si chiude la lineup di Home Festival 2019, la rassegna che per il primo anno si trasferirà al Parco San Giuliano di Mestre dal 12 al 14 luglio prossimi con i concerti che inizieranno ogni giorno alle ore 12. Il gruppo, impegnato in un tour estivo che li vedrà suonare nei festival europei, in alcune di queste date celebrerà il loro album “Silent Alarm”, disco di debutto acclamato dalla critica.

Ai britannici si aggiungono infine altri artisti come Brina Knauss, astro nascente della musica elettronica, e direttamente da Radio M2O il format radiofonico orientato sull’hip hop One Two One Two.

Di seguito la lineup annunciata ad oggi:

Venerdì 12 Luglio

APHEX TWIN

EDITORS – JON HOPKINS live

RIVAL SONS – THE VACCINES

ALBOROSIE – MOODYMANN

CANOVA – MELLOW MOOD – SPILLER

FURIO E GLI SKA-J

MASAMASA – THE LAFONTAINES – MOX – THE RAMONA FLOWERS – ANGELICA – BARTOLINI – LIEDE – SUNDAY MORNING – MACHWEO -FANGO – ANDREA VAN CLEEF – DIEGO DEADMAN POTRON – MICHAEL SALAMON – PIERPAOLO FROM DETROIT – JACK TORSANI – MICHELE BURAN – CORRA DN – MARCO LAFUENTE – MARK GREGOR – TOMMY D

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER

LP

PUSHA-T – MODESELEKTOR live

GAZZELLE – ADAM BEYER – BRINA KNAUSS

TEDUA – FRANCO126 – NOYZ NARCOS

MASSIMO PERICOLO – ENSI – SPERANZA

RUTHANNE – LEGNO – DOLA – TERSØ – CARA CALMA – ELASI – CHILI GIAGUARO VERANO – UCCELLI – HELLY – DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO – STOMP BOXX – GILO – LAESH – MARCO DTR – EDWARTH – ONE SENSE – MINI & ZABE OMNI – SET AP

Domenica 14 Luglio

BLOC PARTY

YOUNG THUG – MURA MASA

GUÉ PEQUENO

BOOMDABASH – ANASTASIO – CHRISTIAN EFFE

ELETTRA LAMBORGHINI – SICK LUKE – SIDE BABY

ONE TWO ONE TWO – ACKEEJUICE ROCKERS

PRIESTESS – VENERUS – MAMELI – HUSKY LOOPS – MEGHA – EDO FERRAGAMO – FADI

VETTORI – EUGENIA POST MERIDIEM – TWEE – JESSE THE FACCIO – PHILL REYNOLDS – HOLOGRAPH – TIES – FUNKASIN STREET BAND – OBSCURE MUSIC CLUB – MASSIMO SANTI – ALESSIO SANTORO – ALESSIO TONIN – CRONE & VACI – JOIN D

Comments

comments