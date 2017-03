Home Festival, dal 4 aprile al Fuorisalone di Milano tra design, anteprime e dj set

Aspettando l’edizione 2017 dell’Home Festival, dal 4 al 9 aprile a Milano per il quarto anno il festival torna al Fuorisalone, in pienissimo centro, uno spazio temporaneo per fan e addetti ai lavori in vista dell’ottava edizione dell’evento che lo scorso anno ha riunito ben 88 mila persone in quel di Treviso.

Tra i tanti eventi (di seguito il programma completo) ci saranno live, dj set e anteprime speciali: come quella degli Ex-Otago, che presenteranno la nuova versione a due dischi del loro nuovo lavoro “Marassi” in edizione deluxe (l’album uscirà poi il giorno successivo). Ci sarà anche Roshelle, stella dell’ultima edizione di X-Factor, e Pau dei Negrita, alla console.

Oltre alla musica non mancheranno altre arti: tra gli ospiti anche il newyorkese Chris Greg e Ennio Sitta, artista, illustratore e street artist.

Ad accompagnare l’evento ci saranno partner come Artivisive e Studio4, il primo per il lato tecnico dell’allestimento e il secondo per visual e ledwall del temporary shop, Heineken, con i suoi migliori prodotti, e Jack Daniel’s, per presentare le novità legate alla rinnovata partnership con Home Festival. Per quest’anno al festival ci sarà infatti un truck customizzato Jack, per servizi di bar, musica, tasting, area food, area relax, giochi e molto altro. Rinnovata è anche la collaborazione con SUN68, che omaggerà il pubblico con 300 “Kit di sopravvivenza alla Milano Design Week”.

Home Festival al Fuorisalone di Milano

Via Tortona, 10 – 12 – dalle 10.00 alle 00.00

PROGRAMMA

Martedì 4 aprile

h. 17:30 Donato D’Deejay

h. 19:00 Mudimbi

h. 20:30 Except Live

Mercoledì 5 aprile

h.17:30 Roshelle

h. 19:00 Bruno Belissimo live

h. 20:30 OSC2X

Giovedì 6 aprile

h. 19:00 IFIGLIDICHECCO

h. 20:30 Ex-Otago

Venerdì 7 aprile

h. 17:30 Ackeejuicerockers

h. 19:30 Belize

h. 21:30 Holograph

Sabato 8 aprile

h. 17:30 Beat Engine

h. 20:30 Digital Monkey: Pau (Negrita) & Dj AM:PM

Domenica 9 aprile

h. 14:00 Space Mosquito

h. 16:00 Crista

** Ogni giorno animazione Lex Serafo e Robot Lightning

