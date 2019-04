Home Festival al Fuorisalone 2019, il calendario degli eventi

Un pop up store con una programmazione artistica da vero festival, tra live e dj set e con la collaborazione dei giornalisti di Billboard, che avrà il ruolo di media partner del festival; tra gli artisti confermati ci sono AuroroBorealo, Jules I dei Mellow Mood, Crookers, Generic Animals, Ensi e Ackeejuice Rockers . Un calendario fitto di eventi, almeno due per ogni sera, con le collaborazioni anche di Ticketmaster, Heineken e Jack Daniel’s, anch’essi partner del contenitore di esibizioni.

Tra gli eventi di avvicinamento ad Home Festival, da alcuni anni ricopre un ruolo importante il pop up store all’interno del Fuori Salone , uno spazio temporaneo situato presso la centrale Via Tortona e cuore della Milano Design Week aperto dalle 10 alla mezzanotte.

