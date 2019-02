Home Venice 2019, parte da Piazza San Marco il percorso del nuovo festival

Il Carnevale di Venezia sarà il teatro del primo evento di accompagnamento ad Home Venice, il nuovo festival organizzato da Home Entertainment che si terrà dal 12 al 14 luglio presso il Parco San Giuliano di Mestre Venezia.

Un calendario fitto di eventi caratterizzerà infatti l’intero periodo del Carnevale, con un inizio avvenuto ieri con il DJ Set di Roberto Meneghello e il concerto degli Onde Beat. Il tutto proseguirà per i prossimi nove giorni, con eventi per ogni serata tra i quali spiccano i Mariachi Peralta, Slick Steve And The Gangsters, il leader degli SkaJ Furio che si esibirà con Gli Stellari e il cantautore Damien McFly.

All’interno di questa dieci giorni, come già anticipato nelle scorse settimane, verranno anche annunciati i primi nomi di Home Venice.

