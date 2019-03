Home Venice 2019, Paul Kalkbrenner ed Editors tra le prime conferme

Come anticipato nelle scorse settimane, all’interno del Carnevale di Venezia sono stati annunciati i primi nomi di Home Venice 2019, la rassegna che, come annunciato dagli organizzatori, “porterà in Italia il modello dei più famosi festival mondiali” dal 12 al 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre Venezia.

Tra i primi nomi spiccano quelli di Paul Kalkbrenner ed Editors, nomi che già in passato sono stati tra gli headliner di Home Festival, quando la rassegna si teneva alla Dogana di Treviso (ora teatro del gemello Core), ai quali si aggiungono una LP in esclusiva nazionale e Young Thug, il rapper di Atlanta che qui vedrà il suo debutto nazionale.

Al momento vige ancora il più stretto riserbo su come sarà questo Home Venice, organizzato in collaborazione con Comune di Venezia e Vela Spa, anche se il concept emerge da alcune dichiarazioni rilasciate in questi giorni:

“Home Venice Festival è votato alla scena musicale internazionale sul modello dei più famosi festival europei e d’oltreoceano. Sarà un festival dedicato ai giovani, alle nuove tendenze musicali, alla cultura italiana, un connubio unica tra passato, presente e futuro. Una esperienza di vita nella spettacolare cornice della città più bella e tra le più amate al mondo”.

Di seguito la lineup annunciata ad oggi:

Venerdì 12 Luglio

EDITORS

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER

LP

Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG

