Home Venice 2019, la lineup del festival

Si terrà dal 12 al 14 luglio, presso il Parco San Giuliano di Venezia Mestre, la prima edizione di Home Venice: la rassegna, che porta i grandi eventi live a Venezia a otto anni di distanza dall’ultimo Heineken Jammin Festival, trasloca dopo nove edizioni a Treviso.

Con la lineup ancora in fase di definizione, sono già molti i nomi di spicco del panorama nazionale ed internazionale. Tra i primi spicca una rosa di 12 nomi annunciata martedì 26 marzo, tra i quali vi sono realtà consolidate come Alborosie, Noyz Narcos e Gué Pequeno oltre a band più recenti come Gazzelle, Canova e Anastasio, ultimo vincitore di X Factor. Dal panorama mondiale invece arrivano Aphex Twin, Editors, Paul Kalkbrenner ma anche sorprese come Pusha T e rock band del calibro di Rival Sons.

I biglietti sono disponibili su www.homefestival.eu

Venerdì 12 Luglio

APHEX TWIN

EDITORS

JON HOPKINS

ALBOROSIE

THE VACCINES

RIVAL SONS

CANOVA

MELLOW MOOD

SPILLER

MARCO “FURIO” FORIERI

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER

LP

PUSHA T

GAZZELLE

MODESELEKTOR

ADAM BEYER

NOYZ NARCOS

FRANCO 126

TEDUA

Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG

BOOMDABASH

MURA MASA

GUÉ PEQUENO

ANASTASIO

ELETTRA LAMBORGHINI

