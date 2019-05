Home Venice 2019, la presentazione del festival

Home Venice Festival sarà una rivoluzione: così viene introdotta la nuova veste del festival trevigiano che dal 2019, e più precisamente dal 12 al 14 luglio, traslocherà al Parco San Giuliano di Venezia grazie ad una collaborazione a sei mani tra Comune di Venezia, la partecipata Vela e Home Entertainment, società che per nove anni ha organizzato Home Festival a Treviso, alla quale si aggiunge la media partnership di Radio Cà Foscari, che seguirà l’intera rassegna.

Un evento, presentato ieri a Venezia, per il quale ha speso ottime parole il sindaco cittadino Luigi Brugnaro:

Venezia parla ai giovani, anche sul lato del divertimento; avevamo promesso il ritorno della grande musica a Parco San Giuliano, ed eccoci qui, con un evento che guarda all’intera area metropolitana e che ribadisce la grande capacità attrattiva dei talenti della nostra città! Ma non solo per quest’anno: c’è un accordo per i prossimi 9 anni con gli organizzatori dell’Home Festival di Treviso, selezionati attraverso un bando pubblico. Una manifestazione internazionale che ha già alle spalle una storia di successi e per noi è un onore ospitarla. Venezia sta dimostrando che si può progettare, si può scommettere e poi vincere.

Si parla di almeno 15mila persone al giorno, secondo i numeri diffusi dallo stesso Sindaco, di un evento che di fatto partirà con un’anteprima il 21 giugno all’interno del Salone Nautico.

Di Home Venice Festival ne ha parlato anche Amedeo Lombardi, founder del progetto:

Ricerca, stile, tendenza e cambiamento, queste le parole chiave di quella che sarà una vera rivoluzione in ambito eventistico in Italia. Quest’estate, nella cornice più bella del mondo, si potrà vivere un’esperienza di vita che abbatte confini e barriere, immersi in un mash-up di culture e situazioni che ad oggi si trovano solo in contesti festivalieri oltreconfine. Ora anche l’Italia avrà il suo grande festival.

Di seguito la lineup di Home Venice 2019:

Venerdì 12 Luglio

APHEX TWIN

EDITORS – JON HOPKINS live

RIVAL SONS – THE VACCINES

ALBOROSIE – MOODYMANN

CANOVA – MELLOW MOOD – SPILLER – FURIO E GLI SKA-J

MASAMASA – THE LAFONTAINES – MOX – THE RAMONA FLOWERS – ANGELICA – BARTOLINI – LIEDE – SUNDAY MORNING – MACHWEO –

ANDREA VAN CLEEF – DIEGO DEADMAN POTRON

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER – LP

PUSHA-T – MODESELEKTOR live –

GAZZELLE – ADAM BEYER –

TEDUA – FRANCO126 – NOYZ NARCOS –

MASSIMO PERICOLO – ENSI – SPERANZA –

RUTHANNE – LEGNO – DOLA – TERSØ – CARA CALMA – ELASI –

CHILI GIAGUARO – VERANO – UCCELLI – HELLY

Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG – MURA MASA

GUÉ PEQUENO

BOOMDABASH – ANASTASIO – CHRISTIAN EFFE

ELETTRA LAMBORGHINI – SICK LUKE – SIDE BABY

ACKEEJUICE ROCKERS

PRIESTESS – VENERUS – HUSKY LOOPS – MEGHA – EDO FERRAGAMO – FADI

VETTORI – EUGENIA POST MERIDIEM – TWEE – JESSE THE FACCIO – PHILL REYNOLDS – HOLOGRAPH – TIES

Comments

comments