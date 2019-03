Home Venice Festival 2019, confermati Pusha T e The Vaccines

Venerdì 12 Luglio EDITORS THE VACCINES

I biglietti, disponibili dal 5 marzo a prezzo limitato, sono pari a 100 euro per l’ingresso di tre giorni e 150 euro per le opzioni con accesso area vip o area camping.

A Pusha T si aggiungono altre due conferme: i britannici The Vaccines, anch’essi nei negozi lo scorso anno con “Combat Sports”, e il produttore elettronico proveniente da Guernsey Mura Masa.

Uno dei nomi simbolo dell’hip hop contemporaneo sarà ad Home Venice Festival , la rassegna che dopo nove anni a Treviso debutterà al Parco San Giuliano dal 12 al 14 luglio. Si aggiunge infatti alla lineup Pusha T , il rapper statunitense il cui disco “Daytona” dello scorso anno è stato tra le opere più celebrate nel genere. Una scelta artistica che, come annunciato nel comunicato stampa, denota un nuovo taglio artistico vicino a rassegne internazionali come Coachella e Primavera Sound, con l’ultimo anch’esso autore di una “rivoluzione” quest’anno.

