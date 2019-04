Home Venice Festival 2019, Sick Luke e Side Baby tra le nuove conferme

Sono più di quaranta gli artisti annunciati oggi per Home Venice, il festival che si terrà dal 12 al 14 luglio prossimi al Parco San Giuliano di Venezia, una lineup che già prima vantava nomi di spicco internazionali (Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, LP, Editors, Pusha T e tanti altri) e nazionali (Gazzelle, Alborosie, Boomdabash, Canova, Gué Pequeno, Mellow Mood).

Tra i nomi annunciati oggi spiccano la presenza di Moodyman, storico dj techno di Detroit, Speranza, Massimo Pericolo, Side Baby e Sick Luke, entrambi legati alla militanza nella Dark Polo Gang e Ackeejuice Rockers. I nomi sono quelli che spiccano in una lunga lista di artisti italiani e stranieri che si esibiranno dalle ore 12 alle 3 del mattino.

Di seguito la lineup ad oggi con la suddivisione giornaliera.

Venerdì 12 Luglio

APHEX TWIN

EDITORS – JON HOPKINS live

RIVAL SONS – THE VACCINES

ALBOROSIE – MOODYMANN

CANOVA – MELLOW MOOD – SPILLER – FURIO E GLI SKA-J

MASAMASA – THE LAFONTAINES – MOX – THE RAMONA FLOWERS ANGELICA – BARTOLINI – LIEDE – SUNDAY MORNING – MACHWEO

ANDREA VAN CLEEF – DIEGO DEADMAN POTRON

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER – LP

PUSHA-T – MODESELEKTOR live

GAZZELLE – ADAM BEYER

TEDUA – FRANCO126 – NOYZ NARCOS

MASSIMO PERICOLO – ENSI – SPERANZA

RUTHANNE – LEGNO – DOLA – TERSØ – CARA CALMA – ELASI

CHILI GIAGUARO – VERANO – UCCELLI – HELLY

Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG – MURA MASA

GUÉ PEQUENO

BOOMDABASH – ANASTASIO – CHRISTIAN EFFE

ELETTRA LAMBORGHINI – SICK LUKE – SIDE BABY

ACKEEJUICE ROCKERS

PRIESTESS – VENERUS – HUSKY LOOPS – MEGHA – EDO FERRAGAMO FADI

VETTORI – EUGENIA POST MERIDIEM – TWEE – JESSE THE FACCIO PHILL REYNOLDS – HOLOGRAPH – TIES

