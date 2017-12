I-Days Milano 2018, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Dopo l’annuncio delle date e della nuova location nella quale si svolgerà l’edizione 2018 di I-Days, ovvero dal 21 al 24 giugno prossimo presso l’Area Expo – Experience Milano, sono stati svelati i primi nomi che parteciperanno alla kermesse: Pearl Jam, The Killers e Liam Gallagher. Si attendono a breve ulteriori conferme sulla line-up e sulle prevendite.

La scorsa edizione di I-Days, svoltasi nella presso il dal 15 al 18 giugno 2017, ha visto una grandissima affluenza di pubblico e le esibizioni, tra gli altri, di Radiohead, Linkin Park, Blink-182, e Justin Bieber.

Di seguito tutte le informazioni utili e il programma degli eventi di I-Days 2018.

I-Days 2018 biglietti, informazioni e programma

21 giugno – The Killers + Liam Gallagher

Posto Unico: 50,00€ + diritti di prevendita

PIT: 55,00€ + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su IoVado.club a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 6 dicembre fino a lunedì 11 dicembre alle ore 12:00.

Biglietti disponibili su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 12:00 di lunedì 11 dicembre.

22 giugno – Pearl Jam + guests

Posto Unico: 65,00 Euro + diritti di prevendita

Pit: 80,00 Euro + diritti di prevendita

Prevendite autorizzate e modalità di acquisto:

Per la data di Milano ad I-Days sarà disponibile una prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre.

La prevendita durerà 48 ore, e si potrà accedere registrandosi gratuitamente su www.livenation.it.

Vendita generale dei biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 dicembre 2017 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

23 giugno – tbd

24 giugno – tbd

Abbonamenti I-Days per 4 giorni (21-24 giugno 2018) in vendita da lunedì 11 dicembre.

Posto Unico: 188,00€ + diritti di prevendita

PIT: 223,00€ + diritti di prevendita

