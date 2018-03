I-Days 2018, Stereophonics confermati per il 22 giugno

Gli Stereophonics sono la conferma più importante diffusa oggi per la giornata del 22 giugno dell’I-Days. Il festival, che si terrà presso l’area Expo di Rho, è in programma dal 21 al 24 giugno 2018 e vede come main partner il colosso hitech cinese Huawei.

Con la conferma del combo gallese, passato lo scorso mese di febbraio in Italia, e quelle di Catfish and the Bottlemen e The Last Internationale si chiude la giornata del venerdì, che presenterà come headliner gli statunitensi Pearl Jam, che a Milano si esibiranno all’interno del loro imminente tour europeo.

Le altre tre giornate (headliner The Killers, Noel Gallagher’s High Flying Birds e Queens Of The Stone Age) sono ancora in fase di definizione, stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale della rassegna.

I-Days 2018, la lineup aggiornata al 28 marzo 2018

21 giugno – The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft + TBA

22 giugno – Pearl Jam, Stereophonics, Catfish and the Bottlemen, The Last Internationale

23 giugno – Noel Gallagher’s High Flying Birds, Paul Kalkbrenner + TBA

24 giugno – Queens Of The Stone Age, The Offspring, Wolf Alice + TBA

