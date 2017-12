I-Days Milano 2018, confermato Noel Gallagher per il 23 giugno

Noel Gallagher è il quarto e ultimo headliner di I-Days Milano 2018. Il chitarrista ex Oasis si esibirà all’interno della rassegna il prossimo 23 giugno 2018. Il nome dell’artista britannico, che si esibirà insieme al suo gruppo High Flying Birds, si aggiunge a quello degli altri tre artisti (The Killers, Pearl Jam e Queens Of The Stone Age) confermati nel corso delle scorse settimane.

I biglietti per l’evento saranno in vendita dalle 12 di oggi per gli iscritti a MyLivenation mentre la prevendita generale sarà aperta dalle ore 11 di domani, mercoledì 20 dicembre.

Di seguito la lineup di I-Days Milano 2018 aggiornata ad oggi:

I-Days Milano 2018

21 giugno – The Killers, Liam Gallagher

22 giugno – Pearl Jam

23 giugno – Noel Gallagher’s High Flying Birds

24 giugno – Queens Of The Stone Age, The Offspring

Info biglietti 23 giugno

Posto Unico: 36 euro più prevendita

PIT: 50 euro più prevendita

VIP: 307,50 euro

Abbonamenti (promozione natalizia fino al 7 gennaio 2018):

Posto Unico: 120 € + diritti di prevendita

PIT: 160 € + diritti di prevendita

