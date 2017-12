I-Days Milano 2018, annunciati Queens of the Stone Age e The Offspring

La line-up di I-Days Milano 2018 si arricchisce di due nomi di spicco: Queens of the Stone Age e The Offspring, che si esibiranno sullo stesso palco il 24 giugno, ultimo giorno del festival, che si terrà come noto dal 21 al 24 giugno prossimo presso l’Area Expo – Experience Milano.

Per i Queens of the Stone Age si tratta quindi della seconda data estiva in Italia, dopo l’annuncio della tappa del 23 giugno al Lucca Summer Festival.

I-Days Milano 2018 – 24 giugno

Queens of the Stone Age + The Offspring

24 Giugno Milano | I-Days 2018 | AREA EXPO – Experience Milano

Biglietti disponibili su IoVado.club e MyLiveNation a partire da martedì 19 dicembre alle 11.00, fino a mercoledì 20 dicembre alle 11.00

Disponibili su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 dicembre alle 11.00

Prezzi:

Posto Unico: 40 € + diritti di prevendita

PIT: 45 € + diritti di prevendita

VIP I-Days Party – Queens of the Stone Age + The Offspring: 301,75 €

Abbonamenti I-Days per 4 giorni (21-24 giugno 2018)

Prezzo Speciale Natale:

Posto Unico: 120 € + diritti di prevendita

PIT: 160 € + diritti di prevendita

(prezzi validi fino a domenica 7 gennaio 2018)

