I-Days Milano 2018, confermato Richard Ashcroft per il 21 giugno

Si arricchisce ulteriormente il cartellone dell’I-Days Milano 2018, festival che come sappiamo si svolgerà presso l’AREA EXPO Experience del capoluogo lombardo dal 21 al 24 giugno prossimi.

È di oggi infatti l’annuncio della partecipazione alla kermesse di Richard Ashcroft, che si esibirà il 21 giugno, stesso giorno in cui saliranno sul palco anche The Killers e Liam Gallagher. Il frontman dei Verve, dopo lo show dell’agosto 2017 tenutosi durante il Todays Festival, tornerà in Italia per proporre, tra gli altri, i brani estratti dalla sua ultima fatica in veste solista, intitolata “These People” e pubblicata nel 2016.

I-Days Milano 2018

21 giugno – AREA EXPO Experience Milano

Posto unico 50 € + prevendita

PIT 55 € + prevendita

VIP I-DAYS PARTY -The Killers + Liam + Richard Ashcroft 313,25 €

Abbonamento I-Days 2018 per 4 giorni (21-24 giugno):

Posto unico: € 120 + prevendita

Comments

comments