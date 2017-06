I-Days Milano 2017, toccata quota 200.000 biglietti venduti

Con circa 200.000 biglietti già venduti, la nuova edizione degli I-Days Milano si preannuncia stellare. Questo è uno dei dati emersi ieri alla conferenza di presentazione del festival che infiammerà il Parco di Monza dal 15 al 18 giugno.

Gli I-Days diventano sempre più internazionali, grazie ai fan che giungeranno da ben 85 paesi del mondo per assistere alle performance dei grandi artisti in cartellone: dai Green Day ai Linkin Park, passando per Justin Bieber, Blink 182 e Radiohead. Nulla da invidiare ai grandi festival europei verrebbe da dire, grazie ai nomi di primissima fascia che verranno a “colorare”, prendendo in prestito un’espressione del vicepresidente regionale Sala, la splendida cornice del parco brianzolo. Dopo il GP di Formula 1, il Liga Rock Park e la recente visita di Papa Francesco, gli I-Days Milano 2017 si apprestano ad entrare di diritto tra gli eventi di maggiore portata ospitati dal Parco di Monza.

“Il mio sogno più grande è seguire le orme di quello che succede a Londra con Hyde Park” confessa Corrado Rizzotto, patron di Indipendente Concerti, “e a tal proposito, nell’ottica di dare continuità al nostro progetto, ci siamo già messi in moto per la prossima edizione”.

Oltre ai grandi nomi della scena mondiale che calcheranno il palco del festival, in questi 4 giorni di musica ci sarà spazio anche per qualche band italiana: Tre Allegri ragazzi Morti, Sheldon, Sick Tamburo ed Ex-Otago si esibiranno insieme ai big, oltre alle band vincitrici del contest che, anche quest’anno, Brianza Rock Festival ha messo in piedi per l’occasione.

La sostenibilità ambientale dell’evento è stato uno dei temi centrali dell’incontro di ieri: “Se gli I-Days sono al Parco di Monza è grazie ai Radiohead” continua Rizzotto, “I ragazzi si battono da anni affinché i loro concerti si tengano in contesti urbani ecosostenibili. Dopo lunghe battaglie, alla fine ce l’abbiamo fatta. Sarà una grande festa”.

A riguardo del delicatissimo tema sicurezza, i relatori hanno voluto sottolineare che, alla luce dei terribili fatti di Manchester, verranno effettuati rigidi controlli all’ingresso con metal detector. A tal proposito, si consiglia di recarsi sul posto entro le ore 16 per permettere controlli accurati da parte degli steward e delle forze dell’ordine.

Di seguito il programma completo degli I-Days Milano 2017:

#I-days1 – Giovedì 15 giugno

Green Day + Rancid + Tre Allegri Ragazzi Morti + Shandon

#I-days2 – Venerdì 16 giugno

Radiohead + James Blake + Michael Kiwanuka + Ex-Otago

#I-days3 – Sabato 17 giugno

Linkin Park + Blink 182 + Sum 41 + Nothing But Thieves + Sick Tamburo

#I-days4 – Domenica 18 giugno

Justin Bieber + Martin Garrix + Bastille + Alma

