I-Days Milano 2017, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Buone nuove sul fronte I-Days Milano 2017! Possiamo finalmente dare uno sguardo completo al programma dei concerti e alle informazioni relative ai biglietti, ai parcheggi, ai treni e alle navette organizzate in occasione dei concerti di Radiohead, Green Day, Linkin Park e Justin Bieber che si svolgeranno tra il 15 e il 18 giugno 2017.

Di seguito la line-up definitiva e tutte le info utili per raggiungere l’Autodromo Nazionale di Monza.

I-Days 2017

15 giugno

Apertura cancelli ore 13

Twist and Shout ore 15

Shandon ore 16.30

Tre Allegri Ragazzi Morti ore 17.45

Rancid ore 19

Green Day ore 21

16 giugno

Apertura cancelli ore 13

Ex-Otago ore 15.45

Pumarosa ore 17

Michael Kiwanuka ore 18.45

James Blake ore 19.45

Radiohead ore 21

17 giugno

Apertura cancelli ore 11.30

Linoleum ore 13.55

Sick Tamburo ore 15.25

Nothing but Thieves ore 16.50

Sum 41 ore 18.20

Blink 182 ore 19.50

Linkin Park ore 21.45

18 giugno

Apertura cancelli ore 11.30

Mamacita ore 14.40

Alma ore 16.10

Bastille ore 17.25

Martin Garrix ore 19.10

Justin Bieber ore 21.20

Prezzi biglietti I-Days 2017

15 giugno – Green Day + Rancid

Prezzo biglietti:

– Posto unico € 60,00 + diritti di prevendita

16 giugno – Radiohead + James Blake

Prezzo biglietti:

– Posto Unico: 52,00 Euro + diritti di prevendita

– Golden Circle: 62,00 Euro + diritti di prevendita

17 giugno – Linkin Park + Blink-182 + Sum 41 + NothingButThieves

Prezzo biglietti:

– Posto Unico: 55 euro + diritti di prevendita

18 giugno – Justin Bieber + Martin Garrix

Prezzo dei biglietti:

– Golden Circle: € 80,00 + diritti di prevendita

– Posto unico: € 55,00 + diritti di prevendita

Prevendite autorizzate:

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it

Casse e ingressi

Per accedere all’area del festival sono previsti tre ingressi: Vedano Rosso, Vedano Giallo e Mirabello Verde. Ogni biglietto indica la via e il colore da cui accedere all’area concerto.

La biglietteria sarà attiva il 15 e 16 Giugno alle ore 9:00, il 17 e 18 Giugno alle ore 8:00

Le casse saranno attive per ritiro prenotazioni Ticketone e l’eventuale acquisto di biglietti.

I possessori del biglietto Golden Circle, per i concerti di Green Day e Justin Bieber, dovranno presentarsi all’ingresso del Golden Circle all’interno dell’area concerti, con la matrice del proprio biglietto per poter ritirare il braccialetto che permetterà l’accesso al medesimo.

Parcheggi

I parcheggi sono gestiti da Monza Mobilità e sono prenotabili direttamente online. Alcune aree parcheggio prevedono un servizio navetta. Si consiglia in ogni caso di lasciare il proprio veicolo presso i parcheggi indicati, e comunque, i più vicini all’area di interesse. Ecco la suddivisione delle aree parcheggio nel dettaglio:

PARCHEGGI BLU

– Stadio Palaiper – aperto dalle ore 8 alle 2.00 di notte

– Via Pompei – apertura ore 8

PARCHEGGI VIOLA

– Via Martiri Delle Foibe – apertura ore 8 chiusura 2 di notte

– C.C. Auchan – apertura ore 8 chiusura 2 di notte

PARCHEGGI ROSA – SOLO BUS UFFICIALI E MOTO – ROSA

– Ospedale San Gerardo – apertura ore 8

PARCHEGGIO ARANCIONE

– C.C. Gigante – aperto solo Sabato e Domenica dalle ore 8.00

PARCHEGGIO MARRONE

– Zona Industriale Biassono – aperto solo Sabato e Domenica dalle ore 8.00

PARCHEGGIO ROSSO

– Via Borgazzi – aperto dalle ore 8

PARCHEGGIO GOLD

– All’interno del parco – aperto dalle ore 8 alle 2.00

Parcheggio Pullman Borgazzi – zona rossa – 40 € – orario di apertura 8.00 chiusura 2.00 di notte del giorno successivo – Tempo di percorrenza a piedi fino a Navetta stazione di Monza 15 minuti c.a. – Alla stazione di Monza è possibile acquistare separatamente il biglietto per il viaggio A/R con la navetta dalla Stazione FS di Monza che dista circa 1,2 km dal parcheggio. La navetta arriva a destinazione in 20 minuti.

Parcheggio Stadio Palaiper – zona blu – 20 € – orario di apertura 8.00 chiusura 2.00 – Tempo di percorrenza a piedi fino biglietteria 1h e 30 – Con navetta 20 Minuti – Il tagliando del parcheggio comprende l’utilizzo della navetta per n.4 persone.

Parcheggio Via Pompei – zona blu – 20 € – orario di apertura ore 8.00 – Tempo di percorrenza a piedi fino biglietteria 1h e 30 – Con navetta 20 Minuti. Il tagliando del parcheggio comprende l’utilizzo della navetta per n.4 persone.

Parcheggio Auto Auchan – zona viola – 25 € – orario di apertura 8.00 chiusura 2.00 di notte del giorno successivo – Tempo di percorrenza a piedi fino alla biglietteria 60 minuti.

Parcheggio Area Industriale Biassono – zona marrone – 20 € – aperto solo Sabato e Domenica – orario di apertura ore 8.00 – Tempo di percorrenza a piedi fino alla biglietteria 30 minuti.

Parcheggio C.C. Gigante – zona arancione – 20 € – aperto solo Sabato e Domenica – orario di apertura ore 8.00 – Tempo di percorrenza a piedi fino alla biglietteria 40 minuti c.a.

Parcheggio GOLD – zona oro – 30 € – orario di apertura 8.00, chiusura 2.00 di notte del giorno successivo – Tempo di percorrenza a piedi 20 minuti – Il parcheggio è situato all’interno del parco di Monza – Porta Monza – in Viale Cavriga.

Parcheggio Via Martiri Delle Foibe – zona viola – 25 € – orario di apertura ore 8.00 chiusura ore 2.00 di notte del giorno successivo – Tempo di percorrenza a piedi fino la biglietteria 60 minuti.

Parcheggio moto ospedale S. Gerardo – zona rosa – 10 € – orario di apertura ore 8.00 – Tempo di percorrenza a piedi fino biglietteria 40 Minuti.

Dal punto dello strappo del biglietto all’area del concerto, il tempo di percorrenza a piedi è di 10 minuti ed equivalente per tutti gli ingressi, ossia: Mirabello Verde, Vedano Rosso e Vedano Giallo.

Il tempo di percorrenza a piedi dal punto di arrivo della navetta della stazione alla biglietteria è di 20 minuti.

Dal punto di arrivo della Navetta dello Stadio alla biglietteria è di 15 minuti.

Navette

Il servizio navette è offerto da Monza Mobilità al costo di 5 euro a persona A/R. Non sono previsti biglietti a corsa singola. La durata della singola corsa è di circa 20 minuti. Le navette effettueranno servizio nelle seguenti fasce orarie:

Linea Nera (STAZIONE):

15/6: Andata: dalle 14.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.15 alle 1.30

16/6: Andata: dalle 14.00 dalle 20.00 – Ritorno: 23.15 alle 2.00

17/6: Andata: dalle 12.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.15 alle 2.00

18/6: Andata: dalle 12.00 alle 20.00 – Ritorno: 23.00 alle 1.30

Linea Blu (STADIO):

15/6: Andata: dalle 14.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.15 alle 1.30

16/6: Andata: dalle 14.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.15 alle 2.00

17/6: Andata: dalle 12.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.15 alle 2.00

18/6: Andata: dalle 12.00 alle 20.00 – Ritorno: dalle 23.00 alle 1.30

Treni

Trenord offre treni speciali notturni per il ritorno su Milano Centrale dalla stazione di Monza:

Venerdì 16 giugno: 1.05 e 1.20;

Sabato 17 e domenica 18 giugno: 1.05, 1.20, 1.50, 2.20;

Lunedì 19 giugno: 1.05.

Il biglietto speciale di andata e ritorno Milano-Monza è in vendita solo online e fino ad esaurimento posti al costo di 7 euro.

Pagamenti Food & Beverage

Verrà utilizzato il sistema cashless con token. Per il pagamento dovranno quindi essere utilizzati esclusivamente i token acquistabili presso le casse dedicate all’interno del parco. Il valore del token è di 3 euro con la possibilità di utilizzarlo anche con il taglio diagonale (mezzo token). Per ogni giornata del festival verranno utilizzati token di colori diversi, validi solo nella stessa giornata e non rimborsabili.

Diversamente abili

Tutti coloro che hanno ricevuto conferma di accredito, riceveranno una mail con una mappa dedicata e le info.

L’area per portatori di handicap sarà allestita al lato sinistro del palco.

Per informazioni contattare il numero: 02-53006501

Camping

Non è possibile pernottare all’interno del parco di Monza e nell’area concerto. Sarà possibile pernottare all’interno del Monza Camping (distante circa venti minuti a piedi dalle entrate del parco).

L’organizzazione non è responsabile in alcun modo dell’area Camping. Non sono previste agevolazioni per l’accesso a chi usufruirà dell’area.

Palco Brianza Rock

Durante il festival inoltre, si esibiranno i vincitori del contest Brianza Rock come segue:

Giovedi 15 giugno: Sgabole, Jackers, Westmoor, Honey – Guest: Timothy Cavicchini

Venerdì 16 giugno: Before Bacon Burns , Violet Blend, Cantiere 164, KNK – Guest: Killin’ Baudelaire

Sabato 17 giugno: Summer of Hoaxes, Lithio, Allis on Air, Anewrage – Guest: Santamargaret

Domenica 18 giugno: The Marvel, Face Pimp, Last, Halflives – Guest: Les Enfants

