IDLES, online il video del nuovo singolo A Hymn

Gli IDLES hanno reso pubblico il video di “A Hymn”; la canzone è il nuovo estratto dall’album “Ultra Mono”, la cui pubblicazione è fissata per il 25 settembre su Partisan Records, etichetta che con il collettivo britannico è riuscita a ricevere importanti riconoscimenti di vendite, compreso un Brit Awards nel 2019.

Il video documenta la vita dei sobborghi inglesi, vissuta dai membri della band con i componenti delle loro famiglie, in un clima che rimanda molto alle tematiche di questo nuovo inedito, descritto dal frontman Joe Talbot:

“A Hymn” è un inno che gioisce del virus sinistro e necrotizzante del mediocre. È il suono dei denti che affondano nel tuo collo mentre ti alzi nel sonno con gli occhi aperti. Amen.

“A Hymn” è il terzo estratto dal nuovo lavoro dei britannici e arriva dopo “Mr.Motivator” e “Grounds”. Poche settimane prima dell’uscita di “Ultra Mono”, la band sarà protagonista di tre esibizioni dal vivo che saranno trasmesse in streaming il 29 e 30 agosto prossimi.

La band, che si sarebbe dovuta esibire a Padova l’11 luglio, ha confermato lo slittamento del concerto tra un anno esatto, il 15 luglio 2021, sempre all’interno del Parklife Festival che si tiene nella città veneta.

IDLES, la tracklist di “Ultra Mono”

1. War

2. Grounds

3. Mr. Motivator

4. Anxiety

5. Kill Them With Kindness

6. Model Village

7. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

8. Carcinogenic

9. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke

Comments

comments