Iggy Azalea, si intitola Mo Bounce il nuovo singolo

È uscito oggi, venerdì 24 marzo, il nuovo singolo di Iggy Azalea. Il brano si intitola “Mo Buonce” ed è stato prodotto da The Stereotypes e Far East Movement. Il pezzo, disponibile su iTunes e in tutte le piattaforme streaming, farà parte dell’album “Digital Distortion” che uscirà entro la fine del 2017 per Def Jam Records.

“Digital Distortion”, secondo album in studio di Iggy Azalea, sarebbe dovuto uscire la scorsa estate. L’artista però, a causa della partecipazione come giudice a X Factor Australia ma soprattutto a causa di problemi personali, ha deciso di rimandare l’uscita del disco. Tutt’ora non è ancora stata annunciata una data precisa di pubblicazione, ma il rilascio del singolo “Mo Bounce” fa ben sperare i tanti fan di Iggy.

Iggy Azalea – Mo Bounce – La copertina del singolo

Di seguito, il video del brano “Mo Bounce”.

