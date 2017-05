Iggy Pop tour 2017, un concerto a Bari a giugno

Iggy Pop farà parte degli ospiti musicali dell’edizione 2017 di Medimex. La sera del 10 giugno sul main stage di Parco Perotti a Bari, il cantante regalerà un concerto da non perdere. Il live infatti sarà a ingresso gratuito. Si tratta dell’unica data prevista in Italia, i fan avranno modo di festeggiare insieme a Iggy i 40 anni di “Lust For Life” e “The Idiot”, usciti entrambi nel 1977.

Quello di Iggy Pop non è l’unico nome atteso: gli altri ospiti annunciati della manifestazione sono il rapper Salmo e Solange, che si esibiranno rispettivamente il 9 e l’11 giugno. La lista degli ospiti comunque non è ancora finita, presto seguiranno novità.

Medimex torna a Bari dall’8 all’11 giugno e lo fa con una nuova veste, quella di International Festival & Music Conference. Gli addetti ai lavori del mondo della musica, durante la rassegna, potranno confrontarsi sulle opportunità e gli scenari del mercato nazionale e internazionale, ascoltando, mai come quest’anno, anche buona musica dal vivo.

