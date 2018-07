Il terrone va di moda – Il Pagante

Il 2018 pare non essere l’anno del Pagante. Cos’è successo alle belle tamarrate di una volta?

Wave – DrefGold ft. Sfera Ebbasta

Il giorno di Kanaglia, il nuovo album di DrefGold. L’unico featuring del disco non poteva che essere con il suo pigmalione.

SoulMate – Justin Timberlake

Visto il periodo, ci saremmo aspettati qualcosa di più da Justin Timberlake. Ma guai a sottovalutare il pezzo, che prende già al primo ascolto.

Un’estate ci salverà – Max Pezzali ft. Ex Otago

Il brano, tratto dall’ultimo album di Max, con una spruzzatina di Ex Otago.

Free Free Free – Pitbull ft. Theron Theron

Il Theron va di moda, ed ecco Pitbull che, finalmente, azzecca un pezzo dopo non poco tempo.

Come le onde – The Kolors ft. J-AX

La settimana di Stash che, dopo essersi distinto per un gesto, di questi tempi, non banale, ci presenta il suo nuovo singolo. Estivo, piacevole.

L’effetto sbagliato – Willie Peyote

“Versami da bere, sarà tutto ok”, Willie Peyote si affaccia così sull’estate 2018.

Might As Well Dance – Jason Mraz

Impossibile giudicare negativamente l’operato di Jason, capace di metterti di buonumore già dalle prime note. Rincoglioniscici, sempre.

Talk – Why Don’t We

Stufi delle solite boy band? Mi dispiace, eccone un’altra.

Paracetamolo RMX – Calcutta ft. TY1

Dopo il probabile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ho capito che tutto può succedere, anche che Tayone faccia un remix di un pezzo di Calcutta.

