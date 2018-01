Il Pagante, si intitola Dress Code il nuovo singolo con Samuel Heron

Il giorno di “Dress Code” è arrivato, il nuovo singolo de Il Pagante è disponibile su tutte le piattaforme digitali. A sette mesi di distanza da “Too Much”, il trio milanese composto da Eddy Veerus, Roberta ‘Brancar’ Branchini e Federica Napoli aggiunge un nuovo tassello al già vasto mosaico di tormentoni a disposizione.

Il pezzo li vede duettare con Samuel Heron, ex Bushwaka, che ha da poco intrapreso la carriera da solista pubblicando, quest’estate, “Genkidama”, una raccolta di tutti i suoi singoli pubblicati dopo la separazione da Mike Highsnob. La produzione è stata affidata a Sissa, un producer bresciano di origini brasiliane, già noto alla scena dance internazionale.

Un racconto, in musica, del cambiamento del concetto di “alla moda”: tra tute, felpe oversize e look total black; la rivincita dello streetwear nei confronti del tanto detestato dress code fatto di smoking, frac e abiti lunghi. Cambiamento che si abbina perfettamente alla copertina del singolo: il “Bacio” di Hayez conta, infatti, tre diverse versioni, in ognuna delle quali i due indossano abiti sempre diversi, segno dei cambiamenti attraversati dall’Italia nel corso dell’Ottocento. Quando si dice “calza a pennello”…

Sin dal primo ascolto, è impossibile non notare una differenza con quasi tutte le canzoni uscite in precedenza: una maggiore attenzione nella costruzione delle strofe, che rende il pezzo meno ‘cantabile’, soprattutto rispetto a brani come “Pettinero” o “Ultimo”. Una svolta che non va letta necessariamente in chiave negativa, ma che sta dividendo i fan. Un vero e proprio branD, più che un brano, che porta alla ribalta tutti i marchi più in voga del momento, tanto cari ai trapper nostrani e non: dalla Dark Polo Gang a Lil Pump, passando per SferaEbbasta e Travis Scott.

Testo a cura di Felice Ragona.

