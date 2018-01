Il Pagante tour 2018, un concerto a Milano il 3 marzo 2018

Il prossimo 3 marzo 2018 il Pagante si esibirà in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Il trio milanese (Eddy Virus, Roberta Branchini e Federica Napoli) presenterà dal vivo il suo nuovo singolo “Dress Code” uscito lo scorso 12 Gennaio, che vede la partecipazione del rapper Samuel Heron. Il brano in meno di 24 ore dalla pubblicazione ha totalizzato oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube.

Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere i loro più grandi successi del gruppo. A seguire, dopo il live, gli artisti resteranno ai Magazzini Generali per un grande after party con dj set e tanti ospiti. Durante il party il trio si fermerà per autografi e foto con il pubblico.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita su Mailticket.

Il Pagante tour 2018

3 marzo – Magazzini Generali, Milano

Ingresso concerto 15 € + d.p.

Ingresso afterparty 15€ ridotto con consumazione.

Apertura porte ore 20.30

Live ore 22:00

