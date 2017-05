Il Volo, tredici date in Italia a maggio, giugno e luglio 2017

Dopo i quindici sold out messi a segno nella leg statunitense del tour mondiale di “Notte Magica – A tribute To The Three Tenors”, Il Volo è sbarcato in Italia per una serie di tredici date che, partita il 3 maggio da Roccaraso, li porterà in giro per l’Italia tra maggio, giugno e luglio 2017. Ad annunciarlo il trio stesso in conferenza stampa ieri a Milano.

Il progetto è quello nato con la benedizione di Plácido Domingo, uno dei tre tenori celebrati dal gruppo nel concerto evento del 1 luglio 2016 a Firenze, in Piazza Santa Croce (immortalato nel doppio cd+dvd “Notte Magica”), e poi nel tour mondiale, in uno show, che ai classici della canzone napoletana, italiana e internazionale, accosta celebri arie d’opera e brani tratti dai grandi musical.

“Un tributo a tali artisti e a un tale evento potrebbe sembrare presuntuoso, ma in effetti non lo è, non è nostra intenzione paragonarci ai nostri idoli, che ci hanno ispirati sin da bambini, piuttosto vorremmo riuscire a fare arrivare questo genere anche ai giovani, visto che i teatri lirici sono frequentati quasi esclusivamente da adulti“, ha spiegato Il Volo.

Il Volo Tour 2017

Mercoledì 3 maggio – Roccaraso

Palasport G. Bolino

Venerdì 5 maggio – Torino

Pala Alpitour

Sabato 6 maggio – Bologna

Unipol Arena

Martedì 9 maggio – Milano

Forum di Assago

Venerdì 12 e sabato 13 maggio – Roma

Pala Lottomatica

Lunedì 15 maggio – Ancona

Pala Prometeo

Mercoledì 17 maggio – Livorno

Modigliani Forum

Venerdì 19 e sabato 20 maggio – Verona

Arena Civica

Giovedì 3 e sabato 4 giugno – Taormina

Teatro Antico

Sabato 10 giugno – Napoli

Arena Flegrea

Domenica 9 luglio – Piazzola sul Brenta (PD)

Anfiteatro Camerini

Venerdì 14 luglio – Soverato (CZ)

Summer Arena

Venerdì 21 luglio – Lucca

Piazza Napoleone

Info e biglietti disponibili su Ticketone.

