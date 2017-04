Ilaria Porceddu, il racconto dello showcase di Roma

Su Ilaria Porceddu abbiamo dovuto ricrederci in tanti. Il terzo disco “Di questo parlo io“, realizzato dalla cantante sarda dopo quattro anni di silenzio e presentato allo showcase di Roma, è una luce piacevole nelle ombreggiate lande della musica italiana. Pop di alto livello, e se avete paura del pop siete pregati di ascoltarlo lo stesso, perché le melodie sono di larghissimo respiro e permettono ad Ilaria di sfoderare una voce che, a dieci anni dalla sua prima apparizione ad X Factor, ha acquisito maturità e profondità.

Lo showcase, nella cornice raccolta e coloratissima de ‘Na Cosetta incastrata nei villini tra Pigneto e Prenestina, è un piccolo accenno di quello che la cantante sa fare. Ilaria Porceddu è emozionatissima, stropiccia le pieghe del vestito lungo per mettersi comoda a suonare, le mani le tremano sul pianoforte mentre suona, ma non si ferma. Si capisce dal suo nervosismo e dalla rapidità di risposta alle domande del pubblico, nonostante la gentilezza, quanto ci tenga a questo album, realizzato con collaborazioni eccellenti quali Francesco Gazzè, fratello di quel Max che duetta con Ilaria in “Tu non hai capito”.

Sono tanti i temi che nutrono questo disco, spiega Ilaria Porceddu, primo tra tutti le donne di un certo tipo: “Ho voluto raccontare mia nonna perché era una donna di terra e di cielo, molto religiosa e credente, ma ha avuto comunque sette figli e lavorava la terra. Mia nonna a 90 anni ha avuto anche la forza di convincere i miei genitori a lasciarmi andare” ha raccontato Ilaria.

Le sue ispirazioni sono molto varie, ma c’è un nume tutelare o meglio un “padre spirituale” per Ilaria: Fabrizio De André. “Ho cominciato a suonarlo a dodici anni. All’inizio mi divertivo, dopo ho cominciato anche a capirlo. La prima canzone che ho suonato è stata “Bocca di rosa”, e l’ho suonata al prete che veniva a benedire la casa…” ride Ilaria, sottolineando anche il forte amore di De André per la Sardegna, la terra che il cantautore genovese amava e rispettava. Una terra dalla quale Ilaria Porceddu se ne è andata per riuscire ad apprezzarla davvero, come ha spiegato in coda al concerto: “Andandotene via, le senti di più le cose: le senti quando le perdi. La mia terra io l’ho scoperta andando via. Magari è banale, ma prima ti sta stretta, cerchi di andartene via: hai bisogno di andartene per apprezzare le cose. Poi a Roma devi ricordarti di dove sei, altrimenti ti perdi!”

L’amore per la Sardegna si sente anche dalla scelta di cantare in lingua sarda, che a qualcuno potrebbe sembrare audace: ma Ilaria è categorica. “Io canto in sardo perché ho bisogno di farlo, mi aiuta ad essere me stessa, a colmare la distanza con la mia terra. Mi riporta al primitivo della mia terra” spiega decisa. E si sente, effettivamente, quando durante lo showcase si libra su vette altissime nella sua lingua madre. “La musica è un rifugio nel quale ti vai a rannicchiare quando hai bisogno di una coccola. Io ho sempre scritto: sono contenta di aver scritto anche la colonna sonora di un corto. Scrivere una colonna sonora significa utilizzare la musica a servizio di un racconto già scritto. Non deve essere invasiva, ma sorreggere qualcosa. Mi ha aiutata a trovare anche in po’ di leggerezza. Scrivere è qualcosa che ho sempre voluto fare” ha aggiunto Ilaria parlando della sua evoluzione da interprete a cantautrice.

Il primo singolo, “Sette cose”, è l’ammissione di alcuni difetti: “Sai che hai dei difetti, e chi non ne ha! Ci ho messo quattro anni per ammetterlo…” ride ironica Ilaria.

Lo showcase è breve, una quarantina di minuti in tutto, ma si intende già perfettamente la direzione. Esclusi alcuni piccoli problemi tecnici di compressione vocale, indipendenti da lei, Ilaria Porceddu sprigiona energia e determinazione, ma anche molta umiltà. Si mette a nudo, si sente, le emozioni sono tante. Molto belli i pezzi in sardo, si sente proprio il cuore profondo di Ilaria. “Eva si fa fare” è un brano molto interessante, richiama davvero quella “Bocca di rosa” di De André che per Ilaria è stata l’inizio di tutto. Splendida la superballad che parla di amore e sesso, intensa l’interpretazione. In conclusione, dopo aver ripresentato “In equilibrio”, brano con cui partecipò a Sanremo Giovani nel 2013, Ilaria Porceddu ha poche parole da pronunciare: “Sono tanto emozionata, abbiamo già attaccato i pipponi prima ma sono davvero contenta che siate qui. E basta”

A noi bastano la credibilità e l’onestà di una ragazza che ha avuto il coraggio di crescere e maturare senza farsi triturare dalla discografia. “Di questo parlo io” di Ilaria Porceddu è un disco da scoprire.

Comments

comments