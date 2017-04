Ilaria Porceddu, due showcase per presentare il nuovo album

Due concerti per presentare il nuovo disco, “Di questo parlo io”. Ilaria Porceddu, cantante, compositrice e attrice cagliaritana, di base a Roma, con due dischi all’attivo – “Suono Naturale” e “In Equilibrio” – incontrerà il pubblico oggi, giovedì 6 aprile al Memo Music Club di Milano (ore 16.00) e giovedì 13 aprile al Na Cosetta di Roma (ore 18.00).

Per l’occasione la cantautrice, finalista della prima edizione di “X Factor”, eseguirà in anteprima alcuni brani del suo nuovo disco, “Di questo parlo io”, in uscita il 7 aprile e anticipato dal singolo “Sette Cose”, pezzo dalle sonorità raffinate, scritto a quattro mani da Francesco De Benedittis e Antonio Toni.

“Sette regole che governano il semplice e universale rincorrersi in amore. Queste regole coincidono con altrettanti difetti che consapevolmente ammetto di avere, a me stessa e alla persona che ho perso. Quindi anche l’amore è imperfetto… come noi“, racconta l’artista.

Nel disco, prodotto in collaborazione con Clemente Ferrari e ai testi del quale Ilaria ha lavorato con Francesco Gazzè, anche un duetto col fratello del paroliere, Max Gazzè, presente nel brano “Tu non hai capito”.

