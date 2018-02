Imagine Dragons tour 2018, un concerto a Milano Rocks a settembre

Unica data italiana per gli Imagine Dragons, che si esibiranno il prossimo 6 settembre nel contesto del Milano Rocks. Il nuovo festival che si svolgerà presso l’Open Air Theatre dell’Area EXPO – Experience Milano, nelle scorse settimane ha annunciato la partecipazione da headliner anche di Thirty Seconds To Mars e The National.

“Evolve“, l’ultimo disco della band statunitense pubblicato nel 2017, contiene i singoli “Believer” e “Thunder“, che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, ottenendo un buon successo di vendite e soprattutto di ascolti, sia in radio che in streaming.

Imagine Dragons tour 2018

Giovedì 6 Settembre 2018

Milano Rocks

AREA EXPO – Open Air Theatre – Experience Milano

Posto unico: 50€ + prevendita

I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 11:00 di martedì 20 febbraio. La vendita generale partirà invece alle ore 11:00 di giovedì 22 febbraio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

