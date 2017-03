Incubus, si intitola Glitterbomb il nuovo singolo

“Glitterbomb” è il secondo singolo che anticipa l’uscita di “8”, il nuovo album degli Incubus, in arrivo il 21 di aprile. Se “Nimble Bastard” aveva tracciato i contorni di “8”, “Glitterbomb” aggiunge un tassello al puzzle sonoro che andrà a comporre la release della band americana.

Il sound della chitarra elettrica diventa elemento portante e accompagna il cantato di Brandon Boyd. Le prime note del refrain suggeriscono reminiscenze degli Incubus di “Make Yourself” e “A Crow Left of the Murder”, si prospetta un ritorno alle origini per la band di Calabasas?

“8” sta per essere svelato nella sua forma completa, la copertina dal lettering dorato fa capolino insieme alla tracklist. Non ci resta che aspettare aprile.

