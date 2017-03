Incubus, si intitola 8 il nuovo album in uscita ad aprile

L’attesa è (quasi) finita. Gli Incubus hanno annunciato la data di uscita del nuovo album “8”, ottava fatica della band statunitense, prevista per il 21 di aprile 2017.

A due anni dall’enigmatico “Trust Fall Side A”, del cui B-side si è persa ogni traccia, il gruppo californiano dissemina indizi sui suoi prossimi passi: “Nimble Bastard”, primo singolo ad anticipare “8”, esce il 17 febbraio rivelando un sound più che lontano dagli Incubus di “If Not Now, When” e più in linea con le sonorità svelate da “Trust Fall”.

Ma la novità più destabilizzante di questa nuova uscita è la collaborazione della band con Skrillex. Gli Incubus hanno diffuso fotografie che li mostrano in studio con Sonny Moore al lavoro su “8”: ancora non è chiara l’entità del contributo del dj americano e che tipo di impatto avrà sulla tracklist dell’album.

Altri volti noti popolano lo studio di registrazione di Island Records. Insieme a Skrillex si aggiunge all’improbabile formazione anche Chino Moreno, leader dei Deftones.

Mentre noi ci spremiamo le meningi, gli Incubus non perdono tempo e annunciano il tour USA in cui saranno affiancati da uno special guest: i Jimmy Eat World accompagneranno Brandon Boyd e soci nella tournée americana a partire dal 6 luglio.

Rimaniamo quindi in attesa di “8” e di un possibile pit stop della band in Europa.

