Indie Tune: storico ritorno de I Tempi Duri

Per alcune cose c’è davvero poco da dire. Questo è quanto parlando de I Tempi Duri, la storica band capitanata da Carlo Facchini nata agli inizi degli anni ’80, che vanta e si pregia di una produzione di tutto rispetto: Fado Records, ovvero Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nasceva così un album che fece parlare tantissimo di sé e di quel certo filone cantautorale che ovviamente attingeva a piene mani da quello che ancora oggi è storia attuale a cui fare riferimento se si vuol parlare di un certo modo di fare musica d’autore. Quel disco si intitolava “Chiamali tempi duri” e nella line-up, alla chitarra e non solo, un esordio anche per Cristiano De André. Poi un lungo silenzio di oltre 30 anni che si chiude oggi con il nuovo disco dal titolo “Canzoni Segrete” e pubblicato da SAIFAM.

Un disco che vede i membri storici (senza C. De André, che invece interviene vocalmente in un solo brano) impegnati in un lavoro intenso, intimo, struggente per alcuni tratti e stimolante per molti altri. In questo “Canzoni Segrete” troviamo l’amore e la rinuncia, troviamo un figlio ed un genitore, l’uomo e il bambino. Troviamo la bella canzone d’autore che diventa fiaba ed amicizia, troviamo il respiro che spesso le produzioni di oggi hanno scordato di restituire alle note e alle parole. Troviamo però ancora troppo forti quelle indiscusse caratteristiche stilistiche e canore che hanno reso ormai inconfondibile la poetica canzone di Faber.

E chi lo sa oggi, tra le fila delle nuove generazioni, che proprio I Tempi Duri sono figli e fratelli di quel preciso mondo musicale? Oggi tutto questo suona come sinonimo, come somiglianza, come citazione, addirittura come tributo. E invece è storia, la loro storia, il loro inconfondibile marchio che resta moderno e immutato, resto antico di cultura italiana e contemporaneo di un pop artigianale.

Delle 13 tracce, di cui la prima è un trancio di atmosfere di pubblico e di teatro e la 10, dal titolo “Amici per sempre”, è un cameo di chitarra rubato ad un qualche istante di ispirazione e di prova, vi sottolineo l’infinita grazia di “Babbu meu” in lingua sarda e il brano “La sfida”, ballata cantilenante molto de gregoriana ma molto brava a coniugare la dolcezza della voce ad un testo che parla di tutti. Ma davvero tutti. Bentornati.

Marco Pinti





