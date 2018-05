Indiegeno Fest 2018, Cosmo e Zen Circus i primi nomi

L’Indiegeno Fest 2018 promette fuochi d’artificio: Cosmo e Zen Circus le prime certezze, con tante sorprese ancora da svelare. Nell’incantevole cornice siciliana del Golfo di Patti (ME), proprio di fronte alle Isole Eolie, avrà luogo, come ormai consuetudine, l’Indiegeno Fest, tra gli appuntamenti più interessanti dell’estate siciliana.

Le location sono varie: dal Teatro Greco di Tindari, alla splendida riserva dei laghetti di Marinello; negli anni passati, artisti come Levante, Brunori Sas, Carmen Consoli, Afterhours e Niccolò Fabi, tra i tanti, hanno incantato con la propria musica le migliaia di persone accorse per assistere agli spettacoli. Ma l’Indiegeno Fest è fatto anche di piacevoli scoperte, tanto spazio a realtà musicali più piccole, che ben si amalgamano in un contesto tanto legato ai principi di contaminazione e condivisione.

Una settimana all’insegna della musica, quella che va dal 3 al 9 agosto. Gli appuntamenti già stabiliti sono quelli con Cosmo, il 7 agosto a Patti Marina; il 9 agosto, nel suggestivo Teatro Greco di Tindari, si esibiranno gli Zen Circus. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, inclusa la possibilità di acquistare un pacchetto valido per i 3 main events.

Comments

comments