Michael Rapino, CEO di Live Nation, fiducioso sul ritorno della musica dal vivo entro l’estate 2021

Sebbene altri dirigenti del settore la pensino diversamente, il CEO di Live Nation Michael Rapino rimane fiducioso sul ritorno della musica dal vivo negli Stati Uniti entro l’estate 2021.

In una nota rilasciata agli investitori questa settimana, Rapino ha affermato di aspettarsi che gli eventi live “tornino in scala” in tempo per la stagione dei concerti estivi del 2021.

Mentre il futuro della musica dal vivo dipende principalmente dalla capacità del paese di gestire la pandemia di coronavirus, Rapino ha affermato che c’è una domanda repressa di concerti. Un recente sondaggio condotto da Live Nation ha mostrato che “i concerti rimangono l’evento sociale con la massima priorità per i fan quando è sicuro riunirsi, con quasi il 90% dei fan a livello globale che pianifica di partecipare nuovamente ai concerti“, ha osservato Rapino.

In quanto tale, l’86% dei possessori di biglietti ha scelto di trattenere i propri biglietti esistenti invece di chiedere un rimborso. Inoltre, la compagnia ha venduto 19 milioni di nuovi biglietti per oltre quattromila concerti programmati per il 2021, “creando un forte carico di base della domanda che si sta muovendo ben oltre questo punto lo scorso anno“.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con la valutazione di Rapino. Marc Geiger, ex capo globale della musica presso l’agenzia di talenti William Morris Entertainment e co-fondatore di Lollapalooza, ritiene che dovremo aspettare il 2022 prima del ritorno della musica dal vivo.

Durante una recente intervista con The Bob Lefsetz Podcast, Rapino ha delineato diverse sfide che l’industria dei concerti deve superare. “Il virus e la malattia sono una cosa sola, la spaziatura e la densità” sono un’altra, ha spiegato. Un terzo, ha osservato Geiger, sarà l’assicurazione e la responsabilità. “Con [COVID], c’è una responsabilità infinita”, ha detto, sottolineando le sfide che le sedi e i promotori dovranno affrontare per trovare un assicuratore disposto a coprire i loro eventi.

Che sia nel 2021 o nel 2022, il panorama della musica dal vivo sarà probabilmente molto diverso da quello del 2019. Oltre il 90% dei locali di proprietà indipendente rischia la chiusura permanente a meno che non riceva assistenza finanziaria a lungo termine dal Governo. Tra royalties poco brillanti e l’incapacità di andare in tour, anche molti musicisti professionisti si trovano in gravi difficoltà.

Ancora una volta il futuro della musica dal vivo rimane incerto.

Photo credits: Mathias Marchioni

Comments

comments