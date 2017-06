La prima edizione dell’atteso IN.FEST Music Festival, si terrà il prossimo 13 e 14 giugno presso il Circolo Arci Magnolia di Segrate (Mi). La nuova rassegna musicale, dedicata ad alternative e metalcore, sarà l’occasione per vedere insieme le maggiori formazioni della scena.

Le 14 band in cartellone si esibiranno su due palchi, e prevedono, tra gli altri, nomi di spicco del genere come Pierce The Veil, Sleeping With Sirens, Architects e Motionless In White.

IN.FEST 2017 – Il programma dei concerti

13 Giugno 2017

Apertura cancelli ore 16

Roam ore 16:45

As It Is ore 17:30

Issues ore 18:15

Crown The Empire ore 19:00

State Champs ore 19:45

Sleeping With Sirens ore 21:00

Pierce The Veil ore 22:20

14 Giugno 2017

Apertura cancelli ore 16:00

Shvpes ore 16:30

The Devil Wears Prada ore 17:15

Every Time I Die ore 18:00

Motionless In White ore 18:45

Suicide Silence ore 19:45

Of Mice & Men ore 20:55

Architects ore 22:20

Prezzo biglietti (disponibili sul circuito Ticketone):

Biglietto Combo (Disponibilità Limitata sino ad Esaurimento) 50,00 Euro + Diritti di Prevendita

Giornata singola 38,00 Euro + Diritti di Prevendita

Abbonamento 60,00 Euro + Diritti di Prevendita

