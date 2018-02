Infest 2018 part 1, il programma dei concerti e le informazioni sui biglietti

Dopo l’annuncio degli Asking Alexandria come primi headliner dell’edizione 2018 dell’Infest, che si svolgerà presso il Circolo Magnolia di Segrate (MI), il cartellone si arricchisce proprio in questi giorni di altri nomi di spicco del panorama alternative internazionale: Bury Tomorrow e Being As An Ocean, che si esibiranno sul palco della venue alla porte del capoluogo lombardo il prossimo 6 giugno.

Per quest’anno la kermesse sarà suddivisa in due diverse edizioni: la prima parte avrà luogo appunto il 6 giugno, mentre la seconda a fine estate sempre nella medesima location. Di seguito tutte le informazioni utili e il programma dei concerti dell’Infest 2018 part 1.

Infest 2018 part 1 – Il programma dei concerti

6 giugno 2018

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

– Asking Alexandria

– Bury Tomorrow

– Being As An Ocean

+ more

Prevendite disponibili su tutti i circuiti Ticketone.

