Io rinascerò, l’inno alla speranza del dottor Antonelli

E’ disponibile su YouTube Io rinascerò (riflessione musicale sul Covid, ft. Sara Grimaldi), canzone composta da Stefano Antonelli, 55 anni medico cardio anestesista rianimatore all’Ospedale del Cuore di Massa Carrara e da anni volontario dell’organizzazione Emergenza Sorrisi.

“Devo molto alla musica perché mi ha dato lavoro da giovane ed è solo grazie a lei che oggi sono un medico. Per questo quando posso cerco di portare la musica all’interno delle corsie dell’ospedale. É un modo per dar voce alla speranza anche nei momenti più difficili”.

Il dottor Antonelli ha composto questo brano negli anni ’80 dedicandolo ad un amico per aiutarlo ad uscire dalle angosce del faticoso tunnel della tossicodipendenza. Una fase difficile, dolorosa e un percorso nel quale Antonelli ha riscontrato molti punti in comune con le angosce e il senso di solitudine che ci opprimono in questo tempo scandito dalla pandemia. Insieme a Sara Grimaldi, nota vocalist di Zucchero, il brano è stato rieditato e adattato ai nostri tempi per dare un forte messaggio di speranza e di rinascita nell’affrontare la pandemia.

