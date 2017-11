Iron Maiden, disponibile The Book Of Souls: Live Chapter

È stato pubblicato il 17 novembre 2017 “The Book Of Souls: Live Chapter” (disponibile in doppio CD deluxe – edizione limitata, doppio CD, triplo vinile e digital download), nuovo album dal vivo degli Iron Maiden che include 15 tracce registrate durante il ‘The Book Of Souls World Tour”, che ha toccato ben 39 Paesi in sei continenti tra il 2016 e il 2017 e che ha visto la partecipazione di più di due milioni di fan.

Steve Harris, membro fondatore e bassista della storica formazione, ha commentato in questi termini “The Book Of Souls: Live Chapter”: “Abbiamo lavorato molto a questo progetto. Volevo che fosse il più vicino possibile all’esperienza live che danno i Maiden e che venissero rappresentati tutti i nostri fan, da più parti del mondo. Questo ha significato ascoltare ore e ore di registrazioni di ogni show per selezionare il materiale e il sound che rendesse al meglio l’esperienza live e l’energia dei fan di tutto il mondo“.

Nel 2018, gli Iron Maiden torneranno on the road con il “Legacy Of The Beast World Tour”, che toccherà anche l’Italia per tre date: il 16 giugno all’interno del Firenze Rocks, il 9 luglio a Milano all’Ippodromo Snai San Siro e il 17 luglio a Trieste in Piazza dell’Unità d’Italia.

Iron Maiden – The Book Of Souls: Live Chapter – La tracklist dell’album

CD1

If Eternity Should Fail – Sydney, Australia

Speed of Light – Cape Town, Sud Africa

Wrathchild – Dublino, Irlanda

Children of the Damned – Montreal, Canada

Death or Glory – Wroclaw, Polania

The Red and the Black – Tokyo, Giappone

The Trooper – San Salvador, El Salvador

Powerslave – Trieste, Italia

CD2

The Great Unknown – Newcastle, UK

The Book of Souls – Donington, UK

Fear of the Dark – Fortaleza, Brasile

Iron Maiden – Buenos Aires, Argentina

The Number of the Beast – Wacken, Germania

Blood Brothers – Donington, UK

Wasted Years – Rio de Janeiro, Brasile

