Iron Maiden tour 2018, le date dei concerti in Italia

Sono state annunciate le date del tour italiano degli Iron Maiden, che torneranno nel nostro Paese la prossima estate. Gli show saranno tre, e precisamente il 16 giugno 2018, nel contesto del Firenze Rocks, il 9 luglio a Milano e il 17 luglio a Trieste.

Bruce Dickinson e soci mancano dall’Italia dal 2016, anno in cui si erano esibiti a Milano, Roma e Trieste in supporto di “The Book Of Souls“, ultimo disco della band pubblicato nel settembre del 2015: “… si può dire senza tanti giri di parole che tra i Dinosauri del rock, i Maiden siano veramente tra i pochissimi che credono ciecamente nel materiale più recente. Chi tra i vari (e sacri, sia chiaro) AC/DC, Motorhead e Metallica avrebbe il coraggio di fare un tour suonando per intero un platter post anni ottanta? I Maiden nel 2006 lo hanno fatto. Chi tra questi darebbe più spazio nelle setlist dei concerti ai nuovi brani a discapito di classici clamorosi? Risposta scontata“.

Iron Maiden tour 2018, le date dei concerti

16 giugno – Firenze Rocks

Inizio concerto Iron Maiden: ore 21.00

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di martedì 14/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di mercoledì 15/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 65 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 55 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 305 euro + prevendita

9 luglio – Milano, Ippodromo Snai San Siro

Apertura porte: ore 17.00

Special guest: 19.45

Iron Maiden: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €70,00+d.p.

Biglietti in vendita (presale) su ironmaiden.com a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 Novembre.

Biglietti in vendita (general sale) su Ticketone a partire dalle ore 9.00 di venerdì 24 Novembre.

17 luglio – Trieste, Piazza dell’Unità D’Italia

Apertura porte: ore 17.00

Special guest: 19.45

Iron Maiden: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €65,00+d.p.

Biglietti in vendita (presale) su ironmaiden.com a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 Novembre.

Biglietti in vendita (general sale) su Ticketone a partire dalle ore 9.00 di venerdì 24 Novembre.

