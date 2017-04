Izi, si intitola 4GETU il nuovo street single

ll nuovo album di Izi “Pizzicato” uscirà il 5 maggio 2017 su etichetta Thaurus/Sony Music. Oggi sul canale Vevo del rapper genovese è uscito il video dello street single “4GETU”. Il brano, prodotto da Noise, è un mix sorprendente di elementi diversi in cui sonorità elettroniche, note sporche ed effetti casuali s’intrecciano perfettamente con il flow cantilenato di Izi.

“4GETU” è un grido d’appartenenza per non dimenticare il proprio passato, sognando prospettive e orizzonti migliori. Il pezzo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Mentre a partire da venerdì 21 Aprile il nuovo album “Pizzicato” sarà disponibile in pre-ordine su iTunes con 3 brani: “Pianto”, “4GETU” e “Volare”.

Izi – 4GETU- La copertina dello street single

Di seguito, il video di “4GETU” montato dal regista e videomaker Federico Merlo.

Comments

comments