J-Ax vs Chef Rubio, scontro all’ultimo tweet

Qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fedez ha dichiarato che a 16 anni portava la pistola del padre di un suo amico nello zaino e che oggi sua madre gli fa da manager e la sua fidanzata Chiara Ferragni sostanzialmente lo veste. Oggi, lo chef Rubio ha, coma va tanto di moda ultimamente, “attaccato” il rapper di Newtopia via Twitter in questo modo: “Io nello zaino c’avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni, e me vesto come cazzo me pare @Fedez”. Fedez di ritorno da Miami con l’amico Rovazzi non ha visto o ha volutamente ignorato la cosa, ma in sua difesa è intervenuto il fido J-Ax che non si è di certo risparmiato e su Twitter ha commentato il post dello chef. “E i cazzi tuoi nello zaino non lì tenevi? sparati @rubio_chef #bastabullismo su @Fedez”.

Dopo la risposta di Ax, in meno di un secondo, ecco arrivare quella dello chef: “@Jax cucciolo mio perché usi a sproposito il termine bullismo? Ah dimenticavo che hai chi ti dice cosa dire #piangoacomando. E poi te cascano i cojoni quando nella stessa frase trovi bullismo e sparati. Davvero avete un seguito? Se me li affidate me li accollo io”. J-Ax rilancia ulteriormente: “@rubio_chef per essere uno che fa lo “chef” sei proprio un morto di fama. Vieni a mangiare la pizza che siamo a Napoli stasera #pussy”.

Lo chef romano incalza il rapper con un altro tweet: “Zio adesso sono a Cetara per una conference, per l’ape vengo sicuro se mi aspettate perché non ci sto più dentro”

E un altro ancora: “Grazie per il traffico raga, ora però pausa pranzo ve prego… schiscetta, birretta e si vola #baciaipupi”. La stanchezza da battaglia social si fa sentire, ma J-Ax non ne vuole sapere di gettare la spugna e rincara la dose: “Quando uno è un figlio di papà con un team di autori che lavora per farti sembrare del popolo ma alla fine sei una #pussy #pussywhipped”.

Rubio ovviamente risponde: “@jaxofficial Ahahahah dai ti prego… dimmi che il ghost sta cacando il cappellino rasta che te portavi perché non ce credo #finitalaganja”. E lo stesso fa Ax: “A Zi ti chiami chef e manco sei uno chef. È come se Alba Parietti si facesse chiamare Al Naturale Parietti #pussy”. Chiude infine Rubio una guerra social che presto ci dimenticheremo: “Cioè cioè … dovrei rappare con il pene? Momento… momento… momento… momento… momento… momento… momento… momento… #familyguy”.

