È uscito da poco il video ufficiale di “Sconosciuti da una vita”, il nuovo inedito di J-Ax e Fedez. Il brano anticipa la nuova versione repack di “Comunisti col Rolex”, certificato doppio disco di platino, in uscita a fine novembre 2017. Oggi i due artisti di Newtopia hanno annunciato un concerto allo Stadio San Siro di Milano. Il debutto è previsto per il 1° giugno 2018.

Prosegue intanto l’avventura di Fedez ai live di X Factor con la sua categoria under uomini. J-Ax, invece, si sta concentrando per il suo nuovo album da solista.

J-Ax e Fedez tour 2018

1 giugno – Stadio San Siro, Milano

I biglietti per assistere al concerto saranno presto disponibili in prevendita dal 6 novembre su TicketOne e in tutti i canali dedicati.

Comments

comments